Formodet pirat: Dansk helikopter skød først

Det var fregatten "Esbern Snares" Seahawk-helikopter, der først affyrede skud mod de formodede pirater, som i november sidste år kom i ildkamp mod danske soldater ved Guineabugten ud for det vestlige Afrika.

Sådan lyder forklaringen fra en af de formodede pirater, som fredag udtaler sig under et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Han er sigtet for drabsforsøg, hvilket han nægter.

Sammen med tre andre formodede pirater blev han tilbageholdt af danskerne efter ildkampen, der fandt sted 24. november. Han blev i første omgang tilbageholdt sammen med de andre på den danske fregat.

Den formodede pirat forklarer, at ni personer var om bord på båden. De var sejlet ud for at fragte et skib hen til en flod, hvor det skulle lastes.

Ifølge den formodede pirat skød de danske soldater ud af det blå.

"De begyndte bare at skyde på os."

Det fik de formodede pirater til at sejle hen mod Frømandskorpset båd i håb om af få hjælp.

De vidste ikke, at det var en militærbåd.

Han fortæller også, at der var våben og en stige om bord på båden, og at en af de ombordværende affyrede skud.

"Der blev råbt 'nogen prøver at dræbe os'," siger den formodede pirat.

Personen, som blev ført ind i en kørestol, forklarede sig meget lavmælt og så meget træt ud. Flere gange bad tolken ham om at gentage sine ord.

Den formodede pirat kom til skade under ildkampen og har fået amputeret sit ben.

Forsvaret har vurderet, at det ikke vil være forsvarligt at løslade ham til søs, fordi han er tilskadekommen og har været indlagt på et hospital i Ghana.

Derfor er han blevet fløjet til Danmark, hvor han altså nu stilles for en dommer og kræves varetægtsfængslet.

De tre andre formodede pirater er blevet løsladt. Det har ikke været muligt at udlevere dem til retsforfølgning i nærområdet. Det betyder, at de tre skulle bringes til Danmark, hvis der skulle føres en straffesag.

Det danske forsvar har udtalt, at det den 24. november ville bringe de formodede pirater til standsning, så de danske soldater kunne komme om bord. Da de formodede pirater ikke reagerede, afgav de danske styrker varselsskud, oplyste Forsvaret dagen efter episoden.

"Piraterne åbnede derefter ild direkte mod de danske soldater. De danske soldater reagerede herefter i selvforsvar og besvarede ilden fra piraterne," skrev Forsvaret.

Den formodede pirat landede på dansk jord torsdag klokken 21.30.

Grundlovsforhøret i Københavns Byret endte med, at den formodede pirat blev varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage.

Den 39-årige nigerianer er sigtet for forsøg på manddrab på danske soldater, men nægter sig skyldig.

(Artiklen er opdateret med at den sigtede er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage den 7. januar 2022 klokken 15.56)

