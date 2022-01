Afgørelse på vej: Sydkoreas store værftsfusion står til afslutning

BRUXELLES – Trods gentagne udsættelser og forsinkelser er der nu tilsyneladende en fast bagkant på fusionsspørgsmålet mellem de koreanske værfter Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) og Hyundai Heavy Industries (HHI).

Det oplyser en talsperson for Europa-Kommissionen til ShippingWatch, som bekræfter, at de to koreanske storværfter – der har europæiske rederier som sin største kundegruppe – står til at blive afsluttet i løbet af de kommende 14 dage.