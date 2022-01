Nordic Shipholding justerer forventning efter skibssalg

Nordic Shipholding realiserer en avance fra salg af tre skibe, hvilket betyder, at selskabet kan tilbageføre dele af tidligere nedskrivninger.

Det får positiv indflydelse på prognosen for resultatet før skat i 2021.

De tre helejede datterselskaber af Nordic Shipholding: Nordic Anne Pte. Ltd., Nordic Amy Pte. Ltd. og Nordic Agnetha Pte. Ltd. indgik 3. januar en aftale om salg af henholdsvis Nordic Anne, Nordic Amy og Nordic Agnetha.

Den aftalte bruttosalgspris for de tre skibe udgør 37,1 mio. dollar, hvilket er højere end skibenes bogførte værdi.

"Som følge heraf forventes Nordic Shipholding at tilbageføre dele af tidligere nedskrivninger svarende til 2,6 mio. dollar i fjerde kvartal 2021," skriver Nordic Shipholding i meddelelsen.

På baggrund af den forventede tilbageførsel af tidligere nedskrivninger venter koncernen nu et resultat før skat for 2021 på mellem minus 7,0 mio. dollar og minus 5 mio. dollar.

Tidligere var forventningen et resultat på mellem minus 9,5 mio. dollar og minus 7,5 mio. dollar.

Den forventede tilbageførsel påvirker derimod ikke TCE-indtjeningen eller driftsudgifterne, så forventningerne til TCE-indtjeningen og driftsindtjeningen, EBITDA, ændres der ikke på.

I november nedjusterede Nordic Shipholding sine forventninger på baggrund af et voksende nettotab. Dengang meddelte selskabet, at den forventning ville fastholdes.

