Årets mest læste: Tabte containere, Suez, Dan-Bunkering, flaskehalse, Maersk

De ekstreme tilstande med tårnhøje rater og store køer af skibe ud for verdens havne blev et gennemgående tema for shippingindustrien i 2021 og forventes at blive det en rum tid endnu.

Det viser sig da også i de historier, der optog ShippingWatchs danske læsere mest i det forgangne år. Ikke mindst med megaskibet Ever Givens blokering af Suez-kanalen i marts måned, der skabte store efterdønninger for verdenshandlen.

Hvor indtjeningen er sendt til vejrs for rederier inden for tørlast og container har selskaber som Ikea og Coca Cola undervejs taget alternative metoder i brug for at få sine varer frem.

Men også tabte containere, Dan-Bunkering sagen, fabrikerede logbøger hos Norden og Maersks bestilling af otte metanolskibe tiltrak sig opmærksomhed i løbet af året.

Herunder er de mest læste historier fra 2021 på ShippingWatch.dk: