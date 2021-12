Shippingaktier er steget til vejrs på Oslo Børs i 2021

Rederiaktier inden for især tørlast og container, men også LNG, haft et stærkt år på Oslo Børs.

Hvor hovedindekset (OSEBX) i år er oppe med 23,2 pct, så er shippingindekset steget med 58,4 pct., skriver Finansavisen. Især er det aktier inden for tørlast og container, der har drevet fremgangen, forklarer børsdirektør Øivind Amundsen.

"Den store opgang kan i høj grad forklares med udviklingen i de fem største aktier i indekset," siger Øyvind Amundsen til avisen.

Opturen gælder eksempelvis containerskibsejeren MPC Container Ships, hvor aktien hidtil er steget med 278,2 pct. i år. Men også John Fredriksens Flex LNG har i år kunnet se sin aktie gå markant frem.

Inden for tørlast er Golden Ocean-aktien steget med 96,6 pct. i år. Her har selskabet Wilson kunnet notere en stigning på 245,5 pct. ifølge Finansavisen. Trods et svagt år for tanksektoren er det også blevet til kursstigninger for Frontline og Okeanis Eco Tankers med fremgang på henholdsvis 18,5 pct. og 31,7 pct, skriver avisen.

Omvendt er gasrederierne Avance Gas og BW LPG blandt taberne på børsen i år, skriver avisen.

Det norske shippingindeks dækker over i alt 22 aktier fordelt på 21 selskaber, da indekset tæller Odfjells A og B-aktier.