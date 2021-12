Prins Felix skal i praktik hos Mærsk

Prins Felix skal starte i et såkaldt internship - eller praktikforløb - hos Mærsk.

Det har kongehusets kommunikationsafdeling bekræftet over for Billed-Bladet.

19-årige prins Felix afbrød i september i år sit uddannelsesforløb på Hærens Løjtnantsuddannelse, som han var startet på måneden forinden.

Da Felix valgte at afbryde militæruddannelsen, oplyste kongehuset, at årsagen til det var privat.

"Prinsens bevæggrunde betragtes som private, og kongehuset ønsker ikke at kommentere beslutningen yderligere," stod der i en pressemeddelelse.

Af artiklen fra Billed-Bladet fremgår det ikke, hvad praktikforløbet hos Mærsk indebærer, eller hvornår prinsen starter i praktik.

Felix, der er prins Joachims næstældste søn, blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium i sommer.

Da han blev student, luftede han over for B.T. tanken om at søge ind på Copenhagen Business School (CBS).

Han sagde dog, at han ikke var fast besluttet og ville bruge et par år til at tænke over det.

Prins Felix' storebror, prins Nikolai, har også prøvet kræfter med en militæruddannelse.

Han begyndte i 2018 på sergentuddannelsen i Varde, men valgte også at stoppe, inden han havde færdiggjort uddannelsen.

Prins Nikolai er siden begyndt at læse Business Administration and Service Management på CBS.

Der er tradition i kongehuset for at gøre tjeneste i militæret. Prins Felix' far, prins Joachim, har en længere uddannelse i det danske forsvar bag sig. Han er nu forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, Frankrig.

Også prins Felix' onkel, kronprins Frederik, har en lang baggrund i militæret. Han er blandt andet uddannet i specialstyrken Frømandskorpset.