Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Maersk køber LF Logistics i milliardhandel

Maersk rykker igen i logistik med milliardopkøbet af det Hongkong-baserede LF Logistics. Med opkøbet betaler Maersk mere end det dobbelte af, hvad selskabet var prissat til i 2019. Købet skal fungere som strategisk trædesten for Maersks fortsatte indtog i logistik i Asien og Europa og kan muligvis overflødiggøre opkøb i Europa, lød det fra Maersk-ledelsen anført af topchef Søren Skou og Vincent Clerc.

LF Logistics har et dyrt prisskilt for Maersk – fordoblet i værdi på få år

Maersks opkøb skal åbne døren for vækstoffensiv i både Asien og Europa

Maersk afviser spekulationer om et muligt køb af DB Schenker

Maersk lander stort opkøb inden for logistik – overtager LF Logistics

MSC melder sig ind i logistikkamp med købstilbud

Det var ikke kun Maersk, der rørte på sig på opkøbsfronten i denne uge.

2M-partneren MSC bød 6,4 mia. dollar for franske Bolloré Groups afrikanske logistik-forretning. MSC forsøger dermed også som Maersk og CMA CGM at vokse inden for logistik.

Søren Toft og MSC melder sig ind i kampen om logistik og byder på afrikansk forretning

Bestyrelse i brasiliansk rederi giver MSC grønt lys til opkøb

Tavshed fra topfolk efter dom

Klaus Nyborg, bestyrelsesformand i Torben Østergaard-Nielsens USTC-koncern, vil ikke kommentere Dan-Bunkering dommen. Andre prominente bestyrelsesmedlemmer er også tavse. Professor efterlyste over for ShippingWatch en reaktion fra bestyrelsen i bunker-koncernen.

Tunge navne i Østergaards bestyrelser er tavse efter Dan-Bunkering dom

Dom har skabt usikkerhed hos Bunker Holdings samarbejdspartnere

Prosafe tror på "kraftig forbedring" efter fire år med tab

Adskillige kriseår med underskud på underskud er afløst af en frisk redningsplan og en stærk tro på et markant forbedret offshore marked hos hotelrigselskabet Prosafes direktør Jesper K. Andresen. Hvad der sker efter 2022 er dog sværere at forudse.

Efter fire år med tab og krisesamtaler tror Prosafe på "kraftig forbedring" i offshore

Maersk-bestyrelsesmedlem i usædvanligt forsvar af kulturen

Et medlem af Maersks bestyrelse har noget usædvanligt kastet sig ud i et forsvar for virksomhedens sjæl, efter at en kollega har betegnet Maersk som en IT-virksomhed.

Kamp om Maersks sjæl får bestyrelses-medlem ud i usædvanligt forsvar af kulturen

