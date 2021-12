Minister afviser at svare på kritik fra Danske Rederier  

Danske Rederier kritiserede onsdag fordelingen af millioner til grøn omstilling af danske indenrigsfærger for at være skæv. Brancheorganisationen er utilfreds med, at kun én af de i alt 11 færger, der har fået tilsagn om støtte, er kommercielt drevet.

MobilityWatch har forelagt Danske Rederiers kritik for transportminister Benny Engelbrecht (S), der afviser at svare og i stedet henviser transportministeriet til onsdagens pressemeddelelse, hvori det lyder, at en del projekter er fravalgt, fordi de ”ikke er modne nok”.