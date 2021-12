Omikron og Kinas corona-restriktioner holder shipping på en knivsæg

Mens en stor del af verden er ved at gøre sig klar til at holde jul og fejre endnu en højtid begrænset af corona-restriktioner, holder den globale skibsfart nøje øje med udbredelsen af den nye omikron-variant og Kinas nultolerance over for pandemien.

For det er de to helt afgørende faktorer, som kan påvirke transport- og logistikindustrien alvorligt, ikke kun nu, men et godt stykke ind i 2022.