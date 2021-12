Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Dom i Dan-Bunkering sagen

Retten i Odense fældede tirsdag formiddag dom i Dan-Bunkering sagen. En betinget fængselsstraf på fire måneder til topchef Keld R. Demant i Bunker Holding og en millionbøde til bunker-koncernen.

Fra anklagerens side udtrykte man efterfølgende tilfredshed med dommen, mens de dømte overvejer, om de skal anke.

Kvinder beretter om kønsmæssige barrierer

Foto: Danske Rederier

I en ny, opsigtsvækkende undersøgelse lyder det, at to ud af tre kvinder i shipping oplever barrierer som eksempelvis seksuel chikane eller færre karrieremuligheder som følge af sit køn. Det understreger, at problemet eksisterer i hele branchen, mener stifter af netværket Women in Shipping.

Fortiden bekræfter frygt for ny havnekonflikt i USA

Foto: Nick Ut/AP/Ritzau Scanpix

Konflikter blandt amerikanske havnearbejdere og terminalerne har før skabt seriøse problemer for containerrederierne. I 2022 skal de to parter til forhandlingsbordet igen, og denne gang kan en strejke gøre "en katastrofal situation endnu værre."

Søforsikringsbranche hopper med på Poseidon Principles

Rolf Thore Roppestad er topchef for norske Gard, som er et af de stiftende medlemmer. | Foto: Gard

Seks store søforsikringsselskaber har etableret et lignende rammeværk til bankernes klimainitiativ Poseidon Principles. Seks store selskaber betegnes som stiftende parter.

Søfragtschef gør status på kaotisk logistik-år

Søren Holck Pape, chef for Air & Ocean hos NTG, om logistikåret 2021: "Den her gang har det været hele forsyningskæden, der er ramt." | Foto: NTG

2021 blev et helt ekstraordinært år for logistikmarkedet. Kaos i forsyningskæderne har skabt et nyt slags samarbejde i industrien, lyder det fra NTG's CEO for Air & Ocean Søren Holck Pape i et interview med ShippingWatch. "Det har været hårdt på begge sider af bordet."

NTG's søfragtschef ser tilbage på kaotisk logistik-år: "Vi har alle været i samme båd"

