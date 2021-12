Ugens bedste historier på ShippingWatch

Unfair konkurrence på Den Engelske Kanal

Foto: DFDS - PR

Getlink, der ejer den faste jernbaneforbindelse Eurotunnel i Den Engelske Kanal, beskylder DFDS og P&O Ferries for at have indgået en konkurrencemæssigt unfair aftale på Dover-Calais ruten. Torben Carlsen, CEO i DFDS, afviser over for ShippingWatch.

Eurotunnel beskylder DFDS for unfair konkurrence i Den Engelske Kanal

Eurotunnel er tilfreds med at myndigheder undersøger DFDS

Maersk er under tidspres for at finde leverandør af grøn metanol

Foto: Maersk PR

Maersk er under tidspres for at finde leverandører af grøn metanol, der skal bruges til otte nydesignede containerskibe, som ventes på vandet fra 2024. "Uret tikker og derfor skal vi indgå flere aftaler i 1. halvår 2022," siger Maersk-chef Morten Bo Christiansen.

Maersk satser på aftaler med leverandører af grøn metanol i første halvår 2022

CMA CGM køber endnu et logistikselskab

Foto: PR / CMA CGM

Verdens tredjestørste containerrederi CMA CGM fortsætter den strategiske satsning på at opbygge en global logistikforretning. Det franske rederi overtager nemlig en stor amerikansk logistikvirksomhed med en omsætning på 1,7 mia. dollar og 11.500 medarbejdere.

CMA CGM køber amerikansk logistik-selskab med en værdi på tre mia dollar

Omrokeringer i Esbjerg-rederi

Hans Shcneider har netop taget over som ny adm. direktør for Esbjerg-rederiet World Marine Offshore, der har skiftet hele sin bestyrelse ud. | Foto: World Marine Offshore

På få uger er der sket store ændringer hos Esbjerg-rederiet World Marine Offshore. Topchef Lars Christian Zøhner er netop fratrådt sin stilling, og hele bestyrelsen er blevet skiftet ud, hvor den kendte shippingprofil Jesper Lok bl.a. er stoppet som formand. Tvivl om opbakning til strategien fik bestyrelsen til at trække sig, fortæller Lok til ShippingWatch.

Esbjerg-rederi har skiftet topchef og hele bestyrelsen ud på få uger

DHL får ny topchef fra 2023

Foto: DHL - PR

Deutsche Post DHL Group, der blandt andet består af logistikarmen DHL Global Forwarding, lægger op til et skifte i toppen. Nuværende CEO Frank Appel, der i mere end 13 år har stået i spidsen for DHL, får forlænget kontrakt til 2023, hvor en ny tager over på posten.

DHL udpeger sin næste topchef – tager over fra 2023

LÆS OGSÅ:

Cadeler-topchef øjner opkøbsbølge i havvind: "Der er muligheder for at vækste"

Regeringens egen rapport om pirater går i rette med forsvarsministers udmeldinger

Containerrederier ser kun meget lille effekt af Biden-tiltag i amerikanske havne

Bank vurderer at Esvagt er tæt på syv mia kr værd efter ejerskifte