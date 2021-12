The Swedish Club varsler højere præmier for søforsikring

Coronapandemien og andre udfordringer belaster økonomien i det gensidige svenske søforsikringsselskab The Swedish Club i år, og derfor varsler selskabet præmieforhøjelser på 12,5 pct., ifølge en pressemeddelelse.

Ledelsen i The Swedish Club begrunder præmieforhøjelsen med, at selskabets medlemmer i 2021 er begyndt at anmelde krav som følge af coronapandemien samt krav der udspringer af lovgivningen. Desuden oplever The Swedish Club en vækst i størrelsen af anmeldelserne.