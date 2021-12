Kina indfører 14 dages lockdown i distrikt tæt ved Ningbo-havnen

Bekymringer over nye forstyrrelser i forsyningskæderne breder sig, efter Kina har indført 14 dages lokal nedlukning på grund af stigende smitte med coronavirus.

Det skriver S&P Global Platts på baggrund af flere unavngivne kilder fra industrien.

Nedlukningen sker i distriktet Zhenhai, der er et af seks distrikter under Ningbo, som råder over en af verdens største havne.

Kina er kendt for at have nultolerance over for coronasmitte, og derfor bliver der lukket ned, når der konstateres nye tilfælde.

Flere havne ved Ningbo blev lukket ned tilbage i august, efter havnearbejdere var blevet smittet.

Bekymringerne går på, at nedlukningen kan skabe nye forstyrrelser for søfragten, hvis nedlukningen breder sig til havnene. Det kan skabe nye flaskehalse, som vil få efterspørgslen til at stige, hvorefter raterne kan blive skubbet endnu højere op.

Ifølge S&P Global Platts lå prisen på at få fragtet en fyrrefodscontainer fra det nordlige Asien til den amerikanske østkyst på 10.000 dollar 6. december i år mod 4800 dollar for et år siden.

