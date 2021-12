Fire formodede pirater på Esbern Snare får forlænget fængsling

Fire formodede pirater har onsdag fået forlænget deres varetægtsfængsling in absentia med yderligere to uger.

Det har Københavns Byret besluttet, skriver Ekstra Bladet.

De fire pirater er fængslet in absentia - altså uden at være til stede - da de er om bord på fregatten "Esbern Snare" i Guineabugten.

Her er de tilbageholdt, efter at de ifølge anklagemyndighedens sigtelse den 24. november angreb danske soldater, som var om bord på en mindre båd.

Angrebet fik de danske styrker til at åbne ild. Fire formodede pirater blev dræbt, og det menes, at yderligere en formodet pirat er faldet over bord, mens fire andre blev tilbageholdt.

De blev dagen efter varetægtsfængslet in absentia i 13 dage, og det er den fængsling, der nu er yderligere forlænget.

Kendelsen om fængsling kan bruges af myndighederne i processen med at få bragt de sigtede til retsforfølgning i Danmark. Hvis det da er planen. Aldrig tidligere har man gjort noget tilsvarende.

