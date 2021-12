K Line vil udvikle bilskib til ammoniak

Det japanske rederi K Line vil udvikle et bilskib, der kan sejle på ammoniak i samarbejde med værftet Shin Kurushima Dock, skriver K Line i en pressemeddelelse.

Sammen vil de to virksomheder udvikle et koncept for et ammoniakskib, som er operationelt, og som samtidig tager hensyn til de særlige risici, der er forbundet med ammoniak som skibsbrændstof, fordi ammoniak er giftigt.