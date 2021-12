Asiatiske havne afviser i stor stil vaccinerede søfolk

Der er gjort en del inden for det seneste års tid for at sikre søfolk adgang til vaccinationer mod covid-19 og orlov, så de ikke er tvunget til at forblive på skibet i månedsvis.

Men hvis Anglo-Easterns CEO Bjørn Højgaard skal gøre op, hvor let det er i dag at gennemføre besætningsskift i Asien eller mere præcis øst for Suez-kanalen, er resultatet noget nedslående.