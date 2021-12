Regeringens egen rapport om pirater går i rette med forsvarsministers udmeldinger

Forsvarsminister Trine Bramsens fortælling om, at den danske fregat Esbern Snare i Guineabugten alene skulle afskrække pirater frem for at tage dem til fange, bliver i en rapport fra FN modsagt.

Det skriver Berlingske.

Rapporten, der er udarbejdet for FN og finansieret af den danske regering, landede for syv måneder siden i Udenrigsministeriet og beskrev i detaljer, at piraterne i Guineabugten er særligt voldsparate og flere gange har angrebet regeringstropper og dræbt soldater.

Da Trine Bramsen i oktober blev bedt om at forholde sig til, at Danmark havde indledt en mission i Nigerdeltaet uden at have udleveringsaftaler på plads med relevante afrikanske kyststater, lød meldingen fra ministeren, at der alene var tale om en afskrækkelsesmission, og at det aldrig var hensigten den danske fregat skulle ”fange pirater eller sætte dem bag tremmer”.

Det vækker undren hos Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker Center for Militære Studier på Københavns Universitet og forfatter til rapporten.

"Jeg vil mene, at det var en ret optimistisk forestilling, at piraterne bare ville nedlægge våben. For det er ikke det, vi har set piraterne gøre tidligere. Det fremgår af FN-rapporten, at nigerianske sikkerhedsstyrker har mistet folk i kampe med aggressive pirater," siger Katja Lindskov Jacobsen til Berlingske.

I det beslutningsforslag, som ligger bag Folketingets beslutning om at sende Esbern Snare og Frømandskorpset afsted til Guineabugten, er det også nedfældet, at missionen kan indebære andet og mere end at afskrække pirater.

Trine Bramsen er ikke blevet forelagt rapporten, men siger til Berlingske, at hun ikke mener, at hun har stillet offentligheden et scenario i udsigt, som ikke var realistisk.

"Vi tager aldrig ud på missioner med det formål, at det kommer til ildkamp, og at vi ender med tilbageholdte eller omkomne. Men selvfølgelig har vi været bevidst om den risiko, ellers havde vi heller ikke skrevet ind i beslutningsforslaget, at det var et muligt scenario," siger Trine Bramsen.

ECSA kræver flere tiltag til bekæmpelse af pirater i Guineabugten

Esbern Snares tilbageholdte pirater kan ende for en domstol i Nigeria, Ghana eller Togo

Forsvaret: Ni og ikke otte personer befandt sig formentlig ombord på fartøj i Guinea

Dansk fregat dræber fire formodede pirater i Guineabugten