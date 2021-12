Ugens bedste historier på ShippingWatch

2022 bliver nyt hæsblæsende containerår

Der er ingen tegn på, at containermarkedet bremser op i 2022, der ventes at byde på mere af det samme for de guldrandede rederier og pressede afskibere. Men hvad skal man holde øje med i markedet i det kommende år? ShippingWatch gav i denne uge et overblik med tredje og sidste artikel i en serie om containermarkedet.

Procedure i Dan-Bunkering sagen

Foto: Bunker Holding

De tiltalte i Dan-Bunkering sagen kræves idømt en bøde på 400 mio. kr. og fængsel i to år til topchefen. "Det siger noget om grovheden af denne forbrydelse, at jetbrændstoffet er tanket på russiske bombefly for at hjælpe Assad," sagde senioranklageren i sin procedure. Forsvarerne kræver frifindelse af Dan-Bunkering, Bunker Holding og Keld R. Demant.

Klimaet gjorde forskellen da Wallenius ringede til Lasse Kristoffersen

Foto: Klaveness / PR

At lede den grønne omstilling i et selskab, der er nummer et i sit segment, var en væsentlig grund til, at Lasse Kristoffersen lod sig lokke over til Wallenius Wilhelmsen, fortæller han i et interview med ShippingWatch. De, der kender ham, undrer sig ikke.

Medstifteren Ørsted har trukket sig fra Sea Cargo Charter

Det klimainitiativ, som Ørsted selv var med til at søsætte sidste år, har selskabet nu trukket sig fra. | Foto: Ørsted / PR

Blot et år efter annonceringen af Sea Cargo Charter har medstifteren Ørsted trukket sig. "Ikke det rigtige forum for os," forklarer selskabet, der dog afviser, at for lave klimaambitioner ligger bag. Formanden for charteret har åbnet for snart at hæve ambitionsniveauet.

Norden ændrer struktur og sætter nyt ledelseshold

Foto: NORDEN

Det danske rederi Norden laver en ny struktur for sin forretning, hvor de to separate forretninger Dry Operator og Tanker Operator bl.a. lægges sammen. Den nye struktur skal føre til højere vækst i rederiets tank-pool og vil medføre investeringer i havnelogistik for årligt 20-40 mio. dollar, fortalte topchef Jan Rindbo til ShippingWatch.

