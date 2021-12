Hafnia dumper rapport fra eget selskab i sag om overgreb på praktikant

Efter at en kvinde har beskrevet et seksuelt overgreb, hun efter eget udsagn blev udsat for i foråret under sin praktik om bord på et af Hafnias skibe, går rederiet nu i rette med undersøgelsen af sagen, som Hafnias eget ship management selskab har stået for.

Sagen omhandler en 24-årig kvinde, der er tilknyttet Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), der over for Berlingske har fortalt, hvordan hun blev forsøgt voldtaget, efter hun var blevet antastet og tvunget i seng med en mandlig underofficer om bord på skibet.