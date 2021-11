Klimaet gjorde forskellen da Wallenius ringede til Lasse Kristoffersen

Den grønne omstilling og kampen mod klimakrisen gjorde udslaget, da Klaveness-CEO Lasse Kristoffersen sagde ja tak til at blive den fremtidige topchef hos Wallenius Wilhelmsen, siger han i et interview med ShippingWatch.

Over telefonen fortæller Kristoffersen, der i forvejen er kendt i shippingindustrien for at være en markant stemme i klimadebatten, både som chef i Klaveness og som viceformand i International Chamber of Shipping (ICS), at springet ud i det nye job ikke har handlet om, at han var på udkig efter et karriereskift.