Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Dansk frigat i skududveksling i Guinea

Med den danske frigat Esbern Snares aktion er det første gang, at et internationalt flådefartøj dræber formodede pirater i Guineabugten. ShippingWatch talte i denne uge med Dryad Global og chefen for Forsvarsakademiets Center for Maritime Operationer, Johannes Kidmose, om konsekvenserne.

Dan-Bunkering sag kører videre i Odense

Foto: PR / Dan-Bunkering

Dan-Bunkering sagen fortsætter ved Retten i Odense uden, at EU-domstolen skal fortolke på 'Syrien-forordningens' anvendelse i den verserende straffesag. Det besluttede retten i denne uge. Men EU-tvisten kan komme op i en eventuel ankesag.

Dramatisk ulykke ender som stor regning hos J. Lauritzen

Foto: PR-FOTO

Det danske tørlastrederi J. Lauritzen og Singapore-baserede Bibby Transport skal betale for lasten og sagens omkostninger efter en dramatisk ulykke i 2017. Lauritzen accepterer dommen, lød det over for ShippingWatch.

Container-feber

Foto: Mario Tama/AFP/Ritzau Scanpix

ShippingWatch tog i denne uge hul på en serie om det hektiske tredje kvartal for containerindustrien præget af høje rater og store flaskehalse. Tredje og sidste artikel i serien kommer i næste uge.

Alles øjne rettet mod 2023 efter MEPC-møde

Foto: Hinrich Bäsemann/AP/Ritzau Scanpix

Mødet i IMO's klimakomite denne uge har dokumenteret, at flere og flere lande erklærer deres støtte til nuludledning i 2050. Der faldt ingen beslutninger, og det gør der sikkert heller ikke til sommer. Alles øjne er nu rettet mod året 2023.

