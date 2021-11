Drabene på pirater i Guineabugten ændrer billedet af operationen radikalt

Med Esbern Snares aktion er det første gang, at et internationalt flådefartøj dræber formodede pirater i Guineabugten. ShippingWatch har talt med Dryad Global og chefen for Forsvarsakademiets Center for Maritime Operationer, Johannes Kidmose, om konsekvenserne.