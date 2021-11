Ugens bedste historier på ShippingWatch

Torben Østergaard-Nielsen vidnede i Dan-Bunkering sagen

Dan-Bunkering sagen kører videre ved retten i Odense, hvor en række prominente navne denne uge indtog vidneskranken. Det gælder bl.a. stifter og ejer af USTC, som ejer Bunker Holding og datterselskabet Dan-Bunkering, Torben Østergaard-Nielsen, samt den tidligere COO i Bunker Holding, Søren Høll.

Eks-COO i Bunker Holding havde svært ved at huske mails i Dan-Bunkering sagen

Dan-Bunkerings tidligere CEO: Bunker Holding havde ansvaret for brændstof-handlers lovlighed

To efterspurgte russiske tradere har givet lyd fra sig i Dan-Bunkering sagen

Søren Høll, tidligere COO i Bunker Holding og nuværende topchef i datterselskabet KPI Oceanconnect | Foto: PR / KPI Bridge Oil

Østergaard-Nielsen i telefonaflytning: "Vi taber sagen med et brag"

EU-tvist risikerer at udsætte Dan-Bunkering sagen

Dan-Bunkering sagen mangler centrale russiske vidner fra køber og sælger

DFDS hæver omsætningen og indsnævrer forventningerne til hele året

Færge- og fragtrederiet DFDS lagde et regnskab på bordet, der viser en toplinje på 4,4 mia. kroner og et resultat før skat på 291 mio. kroner.

Torben Carlsen, CEO, DFDS | Foto: DFDS

Topchef Torben Carlsen fortalte i et interview med ShippingWatch, at den lange ventetid på godkendelsen af det hollandske opkøb HSF Logistics skabte udfordringer for medarbejderne.

DFDS øger toplinjen til 4,4 mia kr i tredje kvartal

DFDS's logistikkøb sendte ansatte ud i måneders usikkerhed

DP World i Antwerpen kæmper med forsinkede skibe

I den belgiske storhavn Antwerpen kæmper DP Worlds terminal med at holde forsyningskæderne kørende, da skibene nu er forsinkede og lægger pres på havnen.

Dirk Van den Bosch er CEO for DP World Antwerp. | Foto: DP World

Samtidig presser ejeren DP World i Dubai på for, at terminalerne skal blive grønnere hurtigere, fortalte DP World Antwerp CEO Dirk Van den Bosch i et interview med ShippingWatch.

Europæisk storterminal kæmper med rederiernes forsinkelser

DP World "presser på" for at gøre sine terminaler klimaneutrale

Long Beach er fyldt med tomme containere

Det rødglødende containermarked og mangel på især chauffører betyder, at havnene Long Beach og Los Angeles på den amerikanske vestkyst er oversvømmet med tomme containere.

Op mod 65.000 tomme containere er lige nu stuvet sammen i havnene, lyder meldingen fra havnechef Gene Seroka.

FMC sætter rederi- og terminalchefer til at løse containerknude

Port of Los Angeles slider med at holde døgnåbent

Amerikanske havne udsætter gebyr på strandede containere