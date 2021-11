Höegh LNG mindsker underskud i tredje kvartal

Det Oslo-baserede gasrederi Höegh LNG afslutter det tredje kvartal af 2021 med et nettounderskud på 3,1 mio. dollar. Det er et væsentligt mindre tab, end hvad resultatet blev for et år siden.

På trods af at rederiet kom ud af kvartalet med et driftsoverskud (EBITDA) på 56,1 mio. dollar, endte bundlinjen med røde tal. Dog var det en mørkere rød på samme tidspunkt sidste år, da rederiet fik et nettounderskud på 19,4 mio. dollar.