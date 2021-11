"Grønne korridorer" på tværs af verdenshavene kan blive en realitet om få år

Seks såkaldte grønne korridorer på de vigtigste strækning mellem verdensdelene kan blive en realitet inden for de nærmeste år i endnu et forsøg på at få shippingindustrien til at sejle på alternative brændstoffer og droppe fossil fuel.

Det er Getting to Zero Coalition, der har udarbejdet initiativet, der netop er blevet præsenteret på COP26s såkaldte transportdag, fremgår det af en pressemeddelelse fra koalitionen, der er et partnerskab mellem Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action, World Economic Forum samt Energy Transitions Commission.