Kreditorer rejser nyt krav på 200 mio kr mod Thor Stadil efter omstridt shippingkonkurs

Kreditorerne til Stadil-familiens konkursramte rederi har rejst et personligt krav mod Thor Stadil, som de beskylder for at have trukket værdier ud af to nødlidende selskaber i årene op til nedlukningen i maj 2020.

Kravet mod formand Thor Stadil og direktør Thomas Mikkelsen lyder på ca. 200 mio. kr. og er opstået, fordi ledelsen ifølge kurator solgte flere skibsejende selskaber til sig selv til underpris, da tingene begyndte at gå skævt i shippingforretningen.