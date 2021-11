Rederier står over for svær balancegang i energitransitionen

Nogle rederier har kastet sig ud i et sats på bestemte alternative brænstoffer uden at vide, om der er nok grøn energi, når skibene skal sejle. Andre vælger LNG. Og igen andre mener, der er behov for at undersøge markedet mere grundigt, inden de melder noget ud. Og for de fleste gælder, at de er i færd med at investere i vandbobler, der letter fremdriften, digitalisering eller bedre vejudsigter eller noget helt fjerde for at reducere udledningen af CO2.

Men uanset om der er tale om Maersk, der vil opbygge en flåde, der sejler på grøn metanol, eller CMA CGM, der allerede sejler på LNG, er der tale om valg, der kan få både positive og negative konsekvenser for rederierne og i sidste ende et tabt marked eller ubrugelige skibe.