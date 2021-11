Jan Dieleman: "Hvis Kina ikke vil bakke op, bliver det meget svært at nå nogen vegne"

Hvis shippingindustrien skal have nogen forhåbninger om at kunne rykke på den grønne omstilling, kræver det, at kinesiske selskaber også begynder at blande sig.

Sådan lyder den kontante udmelding fra Jan Dieleman, der udover at være øverste chef for et af verdens største tørlastrederier Cargill Ocean Transportation også er formand for klimainitiativet Sea Cargo Charter. Herudover er han en af nøglepersonerne bag Global Maritime Forum.