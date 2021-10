Kendt belgisk shippingfamilie efterlyser skøre hoveder i branchens grønne omstilling

Der er brug for, at man stopper med at tale om skibsfartens grønne omstilling, og begynder at handle. Det kræver blot "crazy people", mener CMB-topchef Alexander Saverys fra den kendte belgiske shippingfamilie. "Der er ikke længere nogen undskyldning," siger han til ShippingWatch.