Seaspans kunder har bestilt 70 skibe der alle skal sejle på fossile brændstoffer

Skibsejeren Seaspan har trods et omfattende nybygningsprogram ingen bestillinger på skibe, der for nu skal sejle på andet end fossile brændstoffer eller LNG. Men to alternative brændstoffer forventer selskabets COO at se i spil.