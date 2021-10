Multi purpose-markedet gløder med stor mangel på kapacitet

Multi purpose-rederierne (MPP) holder indtjeningsfest stærkt hjulpet af containermarkedet, hvor forsinkelser og kapacitetsmangel giver masser af arbejde til MPP-skibe.

Ifølge en frisk rapport fra skibsmægleren Toepfer Transport ligger charterraterne for MPP-skibe nu over niveauet fra dengang, raterne toppede i 2008 inden finanskrisen, og der er ikke tegn på et fald foreløbig, fremgår det.