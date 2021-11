EU's sortlistning af Panama kan sende landets skibsregister i modvind

Panamas optagelse sidste år på EU's liste over tredjelande, hvor der er høj risiko for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, kan skade populariteten af Panamas skibsregister på grund af bekymring blandt shippingindustriens långiverne, vurderer den tyske shippingbank Berenberg.

EU-listen er rettet mod lande, der - som følge af svag forvaltning og udbredt korruption - anses for at være sårbare i forhold til international hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og Philipp Wünschmann, der er Head of Shipping hos Berenberg, mener, at Panamas optagelse på EU-listen kan dæmpe långivernes appetit efter shippingkunder, der sejler under panamansk flag.