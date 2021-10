Containerruter mellem Asien og Europa er hårdt ramt af havneforsinkelser

Forsinkelserne i containerfarten rammer ikke bare havnene i Asien og på den amerikanske vestkyst – europæiske havne er også hårdt ramt, viser en opgørelse fra analysehuset Alphaliner.

I gennemsnit er containerskibe 18 dage bagud i sejlplanen, når de ankommer til Kina efter at have sejlet retur til Europa ifølge Alphaliner, der har undersøgt sejltiden for skibe fra de tre største containeralliancer på 17 forskellige sejlruter med ankomst til Asien i uge 41.