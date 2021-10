Topchefer i shipping ser opsvinget strække sig ind i 20'erne

Det er mere ædelt guld end luftigt glitter, der kendetegner det nuværende shippingmarked, hvis man spørger en række fremtrædende shipping-topchefer, som det skete på Capital Links konference tirsdag. Eller måske snarere platin, som en af dem brugte til at beskrive den helt usædvanlige optur, der er er i gang.

Blandt optimisterne i panelet "Is it all Glitter & Gold" var John Coustas, topchefen fra den store græske ejer af containerskibe Danaos. Han mener, at der er mere guld i vente.