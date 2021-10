Voldtægtssag får Mærsk til at suspendere søofficerer: "Vi er dybt rystede"

En 19-årig amerikansk kvinde blev angiveligt voldtaget ombord på et Mærsk-skib, da hun i 2019 var under et praktikforløb på skibet, skriver Berlingske på baggrund af en blog i anonym form, hvor det formodede overgreb bliver beskrevet.

Fem søfolk fra det pågældende skib er blevet suspenderet i sagen, og flere søfolk kan blive involveret, lyder det fra Mærsk, der nu har sat en omfattende undersøgelse i gang.

Over for Berlingske fortæller Palle Laursen, teknisk chef i Mærsk, desuden, at virksomheden er berørt af de oplysninger, der er kommet frem om sagen.

"Vi er dybt rystede over det her. Den måde, hændelsen bliver beskrevet, strider ikke bare mod almindelig anstændighed, men også i særdeleshed mod vores værdier og det, vi står for i Mærsk. Det må under ingen omstændigheder kunne finde sted, hverken ombord på vores skibe eller andre steder i virksomheden," siger Palle Laursen til mediet.

Han erkender, at Mærsk ikke har gjort tilstrækkeligt, og at virksomheden nu vil gennemgå det system, som skulle have forhindret sådanne hændelser - senere vil sagen sandsynligvis vil blive overdraget til politiet, lyder det.

Nyt projekt vil mindske risikoen for krænkelser til søs

Omfanget af sexchikane på norske skibe er ukendt