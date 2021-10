Ny dansk elfærge mangler strøm efter få sejlture

Efter få dage er Molslinjens nye elfærge mellem Esbjerg og Fanø løbet ind i problemer, der gør, at den nu må sejle på biodiesel.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Det er ikke selve færgen, der kaldes Grotte, som den er gal med, men derimod et større fjernvarme-projekt på Esbjerg Havn, der har gjort det umuligt at lade færgens batterier tilstrækkeligt op. Derfor vil færgen i de kommende uger primært sejle på biobrændstof i stedet for strøm.

"Det er ikke noget, vi havde forventet, men sådan er det indimellem, når man skal sætte noget nyt i gang. Selv om vi har testet i nogle uger efterhånden, har vi fra starten vidst, at det først var i den daglige drift, at vi for alvor kunne få de sidste ting på plads. Så der er lige nogle ting, vi skal lære," udtaler kommunikationschef ved Molslinjen, Jesper Maack.

Færgen har kostet i omegnen af 100 mio. kr.

Molslinjen transporterer årligt 1,8 mio. passagerer på ruten mellem Esbjerg og Fanø.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch.)

