Hapag-Lloyds skib er uden for mistanke i amerikansk olieudslip

Hapag-Lloyds skib Rotterdam Express har fortsat sin rute mod Mexico, efter amerikanske myndigheder har undersøgt skibet for at forårsage et stort olieudslip ud for Los Angeles. Skibets indblanding i uheldet er blevet udelukket, bekræfter Hapag-Lloyd over for ShippingWatch.