Redere samles under klimatopmøde for at diskutere skibsfartens CO2-indsats

Det er nødvendigt at sikre de rigtige fremskridt, hvis skibsfarten skal nå i mål med sit klimamål.

Derfor indkalder redere og operatører i skibsfarten til konference om grøn omstilling under det kommende COP26-møde. Sektoren vil sikre sig politisk støtte og forståelse for skibsfartens indsats for at reducere sit CO2-udslip.