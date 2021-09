Maersk skyder penge i selskab til udvikling af bæredygtigt brændstof

A.P. Møller-Mærsk kaster penge i endnu en opstartsvirksomhed, der skal hjælpe selskabet på vej mod målet om at knække koden til grøn skibsfart.

Det er amerikanske Prometheus Fuels, der har base i Silicon Valley, og som har udviklet en teknologi til at opfange CO2 i luften, der herefter kan omdannes til bæredygtigt brændstof.

Det oplyser Maersk i en meddelelse.

Investeringen sker gennem Mærsks venture-arm Maersk Growth, der køber en mindre del af selskabet som en del af investeringsrunde, hvor også BMW har skudt penge ind. Beløbet oplyses ikke.

"Det er en lille del af firmaet, vi har købt, og det er noget, vi gør, fordi vi gerne vil lære og være på forkant af udviklingen. Og så mener vi også, at vi kan hjælpe den her virksomhed med at komme ud over rampen. Det er en teknologispiller, der har en enormt spændende løsning på det, vi kalder direct air capture - altså hvor du suger CO2 ud af luften og bruger det i et brændstof," siger Morten Bo Christiansen, chef for dekarbonisering hos A.P. Møller-Maersk, til MarketWire.

Skal kunne produceres i større mængder

Mærsk har en ambition om at være CO2-neutral i 2050, mens rederiets første karbonneutrale skib med en kapacitet på 2000 tyvefodscontainere (teu) skal på vandet i 2023. Skibet skal sejle på metanol, som Mærsk især satser på som et af fremtidens grønne brændstoffer.

Her skelner man mellem biometanol, der kræver tilgængelig biomasse, og så emetanol, der er syntetisk og nemmere at skalere i tilstrækkelige mængder. Prometheus teknologi arbejder med det sidste og skaber emetanol gennem power-to-x.

"Her tager du noget CO2 fra luften og binder med noget brint, som der kommer noget alkohol ud af, som vi kan brænde på vores skibe," siger Morten Bo Christiansen.

Som en del af ambitionerne om mere grøn skibsfart bestilte Mærsk for nyligt otte skibe med en kapacitet på 16.000 teu, som alle skal kunne sejle karbonneutralt. Og det er de skibe, der kan komme i spil, hvis det bliver muligt at benytte sig af brændstof fra Prometheus.

"Vi har en aftale om, at hvis de lykkes med det her, så har vi adgang til det i visse mængder, men vi er stadig langt fra, fordi vi skal både se det virke i skala og finde ud af, hvad det vil koste i skala," siger Morten Bo Christiansen.

Maersk-chefen beskriver dog teknologien som ekstremt interessant, og understreger, at han ikke har set andre selskaber løse udfordringen på samme måde.

"De kan producere brændstof, og vi har set en demo, hvor de kørte en motorcykel på det, så det er stadigvæk i små mængder," siger han og uddyber, at der er udarbejdet en tidslinje for skalering af produktionen.

Lige nu råder Prometheus over en produktionsfacilitet i Californien, og den skal udvides fra 2022.

Efter den seneste investeringsrunde har Prometheus Fuels ifølge Maersk fået unicorn-status, hvilket betyder, at selskabet har en værdiansættelse på over 1 mia. dollar. Med investeringen får Maersk også en plads i bestyrelsen.

Maersk-chef anser forsyningen af grøn metanol som en "fundamental udfordring"

Søren Skou vil forbyde olie-drevne skibe