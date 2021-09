A.P. Møller Capital skifter ud i bestyrelsen

Kapitalfonden A.P. Møller Capital, der hører under investeringsselskabet A.P. Møller Holding, skifter ud i sin bestyrelse.

Ud af bestyrelsen træder A.P. Møller Holdings egen investeringsdirektør Jan Thorsgaard Nielsen. I samme ombæring får A.P. Møller Capitals bestyrelse tilgang af to nye medlemmer, så den nu samlet består af fem medlemmer. Ind kommer David Tai Wei Tung og Clara Ho, bekræfter A.P. Møller Holding over for ShippingWatch.

Jan Thorsgaard Nielsen har store poster i dansk erhvervsliv. Foruden at være investeringsdirektør for A.P. Møller Holding er han næstformand for Danske Bank, mens han også sidder i legetøjsgiganten Legos bestyrelse. Siden 2018 har han været investeringsdirektør for A.P. Møller Holding, hvor han kom til fra kapitalfonden Blackstone.

A.P. Møller Holdings topchef Robert Mærsk Uggla er formand for A.P. Capitals bestyrelse, der foruden de to nye medlemmer består af Martin Nørkjær Lassen og Murray Grant.

I spidsen for A.P. Møller Capital står Kim Fejfer i rollen som managing partner og CEO. Fejfer var tidligere topchef for Maersks havneselskab APM Terminals.

Med en fond på 6,3 mia. kr. har A.P. Møller Capital i de senere år investeret i projekter i Afrika. Selskabet barsler med at etablere en ny fond, fortalte Kim Fejfer for nylig til Finans.

