Eimskip venter mærkbart hop i resultaterne for tredje kvartal

Det islandske shipping- og logistikselskab Eimskip melder om et mærkbart stærkere tredje kvartal sammenlignet med den tilsvarende periode af sidste år.

Selskabet venter at lande et driftsresultat (ebitda) for perioden på mellem 33,2 og 36,2 mio. euro for perioden, fremgår det af en meddelelse. Til sammenligning blev det på samme tid sidste år til et driftoverskud på 21,4 mio. euro.