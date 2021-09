Søfolk hos Hapag-Lloyd tilbragte over et år på skib

Tusindvis af søfolk tilbragte månedsvis nærmest som fængselsfanger på deres skibe under coronapandemien, fordi myndigheder over hele verden forbød dem at gå i land.

Selvom situationen er væsentligt bedre nu, især i Europa og USA, må asiatiske søfolk stadig kæmpe med strenge coronaregler, der gør det stort set umuligt at gennemføre besætningsskift i asiatiske havne.