Medie: Deutsche Bank hjælper Maersk med muligt frasalg

Den tyske storbank Deutsche Bank er blevet en aktiv del af Maersks salgsovervejelser for forretningsbenet Maersk Container Industry. Banken er med som samarbejdspartner for at få et frasalg til at lykkes.

Det skriver Børsen.

Maersk ønsker hverken at be- eller afkræfte historien over for mediet.

"Vi vil have yderligere kommentarer på et senere tidspunkt i processen," lyder det fra virksomhedens presseafdeling.

ShippingWatch har løbende beskrevet, at Maersk er ved at gennemgå forretningsbenet og seriøst overvejer at skille sig af hermed.

"Den proces forventer vi at være færdige med i år. Det vil sige, at enten beholder vi virksomheden, og ellers så sælger vi den. Det er det, vi mener med at undersøge strategiske muligheder," sagde topchef Søren Skou i maj under Maersks kapitalmarkedsdag til Ritzau Finans.

Maersk Container Industry forventer at lande sit tredje overskud på stribe i indeværende kvartal. Sidste år lød den samlede indtjening for afdelingen på 174 mio. kr.

Maersk: Priser i lange kontrakter er blevet væsentligt højere

Søren Skou tror på meget stærkt tredje kvartal – og næste lige så stærkt fjerde kvartal

Maersk hæver forventningerne igen – venter stort milliardoverskud