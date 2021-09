DFDS påbegynder integration af HSF Logistics

Rederiet DFDS vil påbegynde integrationen af det nyligt opkøbte HSF Logistics, efter at opkøbet tirsdag er afsluttet.

Det oplyser DFDS i en selskabsmeddelelse tirsdag aften.

Hovedparten af integrationen af HSF Logistics, der leverer kølelogistik til kødproducenter og andre fødevareproducenter, ventes afsluttet inden for et år.

"Det er en stor glæde at byde alle HSF's medarbejdere velkommen til DFDS. Vores tilbud til en bred vifte af fødevareproducenter styrkes nu betydeligt. Siden vi blev enige om at gå sammen i januar, har vores dialog bekræftet, at det er et fremragende match," siger Torben Carlsen, der er topchef i DFDS, i meddelelsen.

Med opkøbet ventes et årligt synergimål på omkring 75 mio. kr. til opnåelse inden udgangen af 2023, mens DFDS' logistikdivision ventes at omsætte for mere end 8 mia. kr. med et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på omkring 900 mio. kr. før synergier, fremgår det.

DFDS har i forbindelse med integrationen af HSF Logistics opjusteret sine forventninger til investeringerne for regnskabsåret 2021 til 3,5 mia. kr. fra 2,8 mia. kr.

De finansielle forventninger om et EBITDA før særlige poster på 100 mio. kr. fastholdes.

