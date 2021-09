Prisen på bilskibe brager til vejrs på høj efterspørgsel

Efterspørgslen efter bilskibe skyder til vejrs med stor fart, og efter flere års ordretørke har både japanske og kinesiske værfter sat deres priser på nybygninger op, skriver analysehuset Vessels Value.

I sidste uge afgav Eastern Pacific og Zodiac ordrer for mere end 3,2 mia. dollar ifølge Vessels Value, hvilket overstiger beløbet til nye bilskibe for de seneste seks år til sammen.