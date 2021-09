Maersk: Lavere forbrug skal løse udfordringer i forsyningskæder

Morten Engelstoft, som er topchef i A.P.Møller-Maersks havneforretning, APM Terminal, ser kun en lavere efterspørgsel hos forbrugerne som løsningen på de store udfordringer i logistik- og forsyningskæderne på globalt plan.

Det skriver Financial Times.

"Vi har brug for at finde ud af, hvordan vi bryder den onde cirkel," siger Morten Engelstoft.

"Vi har brug for lavere vækst for at give forsyningskæden tid til at komme sig, eller en anderledes spredt efterspørgsel. Over en længere tidsperiode har vi brug for at genvinde effektiviteten."

Ifølge Financial Times erkender APM Terminals' chef behovet for, at havnekoncernerne investerer mere, men han peger også særligt på en høj amerikansk forbrugerefterspørgsel som årsag til belastningen i fragtkæderne.

I juli importerede USA 20 pct. mere end året før og næsten 12 pct. over niveauet i samme måned 2019.

"Det er en procentdel af en enorm volumen. Omfanget af forretningen, som kommer igennem, er så enorm, at havnekapaciteten, lastbilfragten, lagerkapaciteten og selv medarbejderantallet til at operere maskinerne har skabt flaskehalse," forklarer Morten Engelstoft til Financial Times.

