Bjørn Højgaard: Uden atomkraft når shipping ikke sit klimamål inden 2050

Det bliver en umulig opgave for skibsfarten at nå sit klimamål inden 2050, hvis ikke man begynder at se på atomkraft til produktionen af grønne brændstoffer.

Det er budskabet fra Bjørn Højgaard, CEO for shipmanagement-selskabet Anglo-Eastern. Selv er han fortaler for, at industrien skal tage atomkraft til sig som en af de løsninger, der skal sænke klimaaftrykket.