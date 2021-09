Advarsel fra regeringen gav Torben Carlsen tid til at forberede DFDS på pandemien

11. marts 2020 – en dag, der vil gå over i historien. Samme dag modtog Torben Carlsen en advarsel fra regeringen i form af et opkald, der vendte op og ned på hverdagen for topchefen i DFDS, som spiller en nøglerolle i Danmarks infrastruktur.

Derfor var Torben Carlsen – i modsætning til resten af Danmark – ikke overrasket, da statsminister Mette Frederiksen stillede sig op på landsdækkende tv for at fortælle danskerne, at landet ville blive lukket ned, og at pandemien nu rasede i hele verden.