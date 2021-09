Ankesag mod fængselsdømt norsk reder skal for retten næste år

Det bliver i februar 2022, at ankesagen mod den norske reder Georg Eide skal for retten, oplyser Økokrim til ShippingWatch. Eide blev sidste år idømt ubetinget fængel for at have forsøgt at sende skib til ulovlig ophugning i Pakistan.