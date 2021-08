Svitzer udpeger ny chef for Tyskland og Skandinavien

Slæbebådsrederiet Svitzer, der er ejet af A.P. Møller-Maersk, har fundet en ny chef for sine aktiviteter i Skandinavien og Tyskland.

Valget er faldet på Mathias Jonasson, der per. 1 september starter i jobbet som managing director for de to regioner. I sin nye stilling vil han rapportere til Lise Demant, som er managing director for Svitzer Europe.